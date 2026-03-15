شهادت یک رهگذر و مصدومیت ۱۲ نفر در حمله هوایی به سردرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان‌شرقی، روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه به دنبال حمله هوایی به شهر سردرود از توابع تبریز، یک رهگذر در این حادثه به شهادت رسید و ۱۲ نفر از شهروندان مصدوم شدند.

در پی وقوع این حادثه، ۱۲ نجاتگر جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی به همراه ۴ دستگاه آمبولانس در قالب ۴ تیم عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

امدادگران پس از ارزیابی صحنه، ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی و مداوای سرپایی تعدادی از مصدومان، دو نفر از مصدومان بدحال را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.