صابر جودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وظایف جمعیت هلال‌احمر در شرایط بحران و جنگ اظهار کرد: هلال‌احمر به عنوان نهادی مردمی که از مردم و برای مردم شکل گرفته است، چه در شرایط صلح و چه در شرایط جنگ بر اساس اصول هفت‌گانه بین‌المللی در حوزه‌های امداد و نجات، درمان، توانبخشی، آموزش همگانی و حمایت‌های روانی فعالیت می‌کند و تلاش دارد آمادگی عمومی جامعه در برابر حوادث را افزایش دهد.

وی افزود: در جریان جنگ اخیر نیز نیروهای هلال‌احمر اقدامات متعددی از جمله امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، آواربرداری، ارائه خدمات حمایتی و روانی و همچنین آموزش‌های عمومی برای ارتقای آمادگی مردم انجام داده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی با اشاره به آیین چهارشنبه‌سوری گفت: از مردم درخواست کرده‌ایم از برگزاری چهارشنبه‌سوری به شکل پرخطر خودداری کنند، چراکه استفاده از مواد محترقه و انفجاری در این آیین می‌تواند تبعات جانی و مالی برای افراد و خانواده‌ها به همراه داشته باشد.

جودی ادامه داد: صدا، موج و دود ناشی از این مواد در شرایط فعلی می‌تواند علاوه بر ایجاد حوادث و مصدومیت‌ها، آرامش روانی شهروندان را نیز بر هم بزند، بنابراین از عموم مردم درخواست می‌کنیم از برگزاری چهارشنبه‌سوری پرخطر خودداری کرده و در حفظ آرامش جامعه مشارکت داشته باشند.

وی با تأکید بر نقش مردم در کاهش فشار بر نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، پرهیز از حضور در محل‌های پرخطر، خودداری از سفرهای غیرضروری و توجه به آموزش‌های ارائه‌شده در رسانه‌ها می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرده و امکان خدمت‌رسانی بهتر به حادثه‌دیدگان را فراهم کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی درباره نحوه مدیریت منابع و تجهیزات امدادی در شرایط بحرانی نیز گفت: هدف هلال‌احمر ارائه خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و منابع و تجهیزات این جمعیت از مرحله تأمین و نگهداری تا توزیع، بر اساس قوانین مدیریت بحران کشور و با همکاری داوطلبان مردمی مدیریت می‌شود و نیروهای امدادی به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی هستند.

جودی در پایان با اشاره به نقش مهم داوطلبان مردمی در روند امدادرسانی اظهار کرد: نیروهای رسمی هلال‌احمر محدود هستند و در بحران‌ها این جمعیت با تکیه بر ظرفیت گسترده داوطلبان می‌تواند خدمات مؤثرتری ارائه دهد. داوطلبان در قالب تیم‌های امدادی، آموزش‌های عمومی، هماهنگی خانه‌های هلال و جمع‌آوری کمک‌های مردمی نقش مهمی ایفا می‌کنند و در مجموع، داوطلبان و هلال‌احمر مکمل یکدیگر در خدمت‌رسانی به مردم هستند.