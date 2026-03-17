۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۱

توسعه علمی رویکرد وزارت آموزش و پرورش؛ سمنان پیشتاز شد

سمنان- مدیرکل دفتر امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش از برنامه‌ریزی برای توسعه علمی در آموزش و پرورش سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خرم شامگاه سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان در حسینیه حیات طیبه بر ضرورت ارتقای فعالیت‌های آموزش و پرورش و توسعه رشد علمی در منطقه تاکید کرد.

وی بر جایگاه ممتاز استان سمنان در حوزه آموزش و پرورش تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این جلسه منجر به ارتقای فعالیت‌های این حوزه و توسعه رشد علمی دانش در استان شود.

مدیرکل دفتر امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به انتخاب استان سمنان به عنوان استان برتر در شوراهای آموزش و پرورش از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته قدردانی کرد.

خرم برنامه‌های آتی را با توجه به شرایط کشور، نیازمند برگزاری منظم جلسات دانست و ابراز امیدواری کرد که استان سمنان همچنان بتواند در کشور پیشرو باشد.

