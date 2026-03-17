به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در اعلام بیعت حوزه و حوزویان با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ"

ولایت فقیه شجره طیبه ای است در امتداد ولایت اهل بیت علیهم السلام که با ابتکار امام راحل عظیم الشان در قالبی نو متناسب با نیازهای حاکمیتی در عصر حاضر ارائه گردید و در طول قریب‌ به نیم قرن نقطه محوری راهبری انقلاب اسلامی است‌.

ضمن گرامی داشت یاد شهیدای عالیقدر بویژه امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(قدس سره) با آرزوی پیروزی ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح عزیز و محور مقاومت در جنگ رمضان و با تبریک مجدد انتخاب حضرتعالی به رهبری انقلاب اسلامی که مرهمی بر دلهای داغ دیده ملت بود و شور انقلابی را در میان احاد مردم برانگیخت، مراتب عرض تبریک و اعلام متابعت و بیعت عموم طبقات روحانیت و حوزویان و شخصیتهای حوزوی و نهادهای علمی و حوزوی را با پیروی از رهنمودهای مراجع عظام خدمت جنابعالی که بحمدالله از شرایط و امتیازات والایی چون علم و اجتهاد و تدبیر برخوردارید اعلام می‌نمایم؛ حوزویان همواره در راستای رهنمودهای حضرتعالی در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و حوزه پیشرو و سرآمد پیشگام خواهند بود.

ان‌شاءالله

توفیقات فزاینده شما را در راهبری نظام مقدس اسلامی و پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف امام راحل کبیر (ره) و امام عزیز شهید (ره) از خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته



علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه