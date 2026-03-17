۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۳۴

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی شهادت سردار شهید غلامرضا سلیمانی

معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی، شهادت سردار شهید غلامرضا سلیمانی را تسلیت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به این شرح است:

«شهادت فرمانده مؤمن، شجاع و مردمی بسیج، سردار سرافراز اسلام غلامرضا سلیمانی و جمعی از همرزمان فداکار ایشان، در پی جنایت دشمنان قسم‌خورده ملت ایران، موجب تألم عمیق و اندوه فراوان گردید.

این فرمانده انقلابی، با روحیه‌ای جهادی و برخاسته از مکتب نورانی بسیج، عمر پربرکت خود را در مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین امنیت کشور و خدمت صادقانه به مردم سپری کرد و سرانجام نیز در همین مسیر پرافتخار به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

بسیج به‌عنوان شجره طیبه انقلاب اسلامی، همواره مظهر حضور آگاهانه و فداکارانه مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز بوده است و خون پاک این شهیدان عزیز، این درخت تنومند را استوارتر و بالنده‌تر خواهد کرد.

بی‌تردید، راه این فرماندهان شهید با قدرت ادامه خواهد یافت و نیروهای مسلح و بسیجیان غیور ایران اسلامی، پاسخ این جنایات را با انتقام سخت خواهند داد و در نهایت نصرت با ملت مسلمان و غیور ایران است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معزز شهدا، همرزمان ایشان و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

    • IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      روحش شاد یادش جاودانه باد

