۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۴۸

۶ واحد صنفی متخلف در شهرستان ملکشاهی شناسایی شد

ایلام - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام گفت: ۶ واحد صنفی متخلف در شهرستان ملکشاهی شناسایی شده است.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت مشترک نظارت بر بازار با حضور مسئولان و بازرسین در ملکشاهی اجرا شده است.

محمدی گفت: در راستای تشدید نظارت و ادامه طرح نظارتی تعزیرات حکومتی، گشت مشترک ترکیبی در قالب بازرسان استان و شهرستان، بازار شهر ملکشاهی مورد رصد و پایش نهاد های ناظر قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: در این طرح نظارتی ۲۳ واحد صنفی شامل فروشگاه های زنجیره ای،مراکز عرضه گوشت و مرغ، نانوایی و میوه فروشی ها مورد رصد و پایش قرار گرفت.

محمدی ادامه داد: در راستای برخورد با سو استفاده کنندگان سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشات مردمی است.

وی افزود:۶ واحد صنفی متخلف در این طرح نظارتی شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی پرونده تخلفات به تعزیرات حکومتی ایلام ارجاع شد.

کد خبر 6777756

