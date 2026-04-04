۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۰

آلمان به تهدیدات ترامپ برای خروج از ناتو واکنش نشان داد

وزیر امور خارجه آلمان خواستار حمایت قوی اروپا از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) برای جلوگیری از خروج آمریکا از این نهاد منطقه ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خروج احتمالی ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تاکید کرد: البته چنین اظهاراتی من را نگران می‌کند، اما حمایت قوی اروپا از ناتو می‌تواند از چنین اقدامی جلوگیری کند.

وادفول در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به عقیده من حمایت قوی اروپا از ناتو می‌تواند به جلوگیری از چنین اقدامی کمک کند.

وی افزود: من معتقدم که تعهد روشن و حمایت قاطع ما از ناتو، آمریکا را متقاعد می‌کند که به همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادامه دهد.

وادفول در ادامه تاکید کرد: ناتو همچنان برای امنیت آلمان اهمیت زیادی دارد، همانطور که برای امنیت همه اعضای آن حائز اهمیت است.

وزیر خارجه آلمان با اشاره به پیوستن سوئد و فنلاند به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و افزایش تعهدات هزینه‌های دفاعی اروپا، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این اتحاد از همیشه قوی‌تر است و ما نباید هیچ یک از این موارد را زیر سوال ببریم بلکه باید بر نکات مثبت عضویت در ناتو تمرکز داشته باشیم.

وادفول در پایان یادآور شد که خروج آمریکا از ناتو به تائید مجلس سنای آمریکا نیاز دارد.

    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      اگر آلمان یا اسپانیا جنگی شبیه به آنچه بر علیه ایران اسلامی در جریان است را به راه می انداختن، آمریکای ترامپ حاضر به دخالت و حمایت میشد؟
    • سید علی IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      ماهی را نمیخواهند دمش را چسبیده اند!! ناتو فعلا در یک محاق عمیق فرو رفته تا بیدار شدنش به نتیجه جنگ امریکا اوباش و اسرائیل رذل دارد که هیچگاه طعم خوش آنرا نخواهند کشید به فضل الهی...................
    • صادق IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      پاسخ
      ترامپ حقه باز وحیله گر محاله ازناتو خارج بشه چون الآن که سیلی محکمی ازایرانیا خورده،ضعیفتر وبیچاره ترازقبل شده وبه ناتو بیشترازگذشته نیازداره.وقتی آمریکا به کمک اسرائیل وکشورهای عربی منطقه وبعضی ازاروپایی ها قدرت مقابله باایران رو ندارندوچنین بلای بزرگی سرشون اومده،چطورممکنه آمریکا ازناتو خارج بشه وبعدها بخوادباروسیه وچین بجنگه؟!!پس نتیجه میگیریم که آمریکای بیچاره به باباجونش محتاجه وجرعت نمیکنه ازناتو خارج بشه
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      ناتو خانه‌ی عنکبوت است

