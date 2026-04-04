آلمان به تهدیدات ترامپ برای خروج از ناتو واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خروج احتمالی ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تاکید کرد: البته چنین اظهاراتی من را نگران میکند، اما حمایت قوی اروپا از ناتو میتواند از چنین اقدامی جلوگیری کند.
وادفول در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به عقیده من حمایت قوی اروپا از ناتو میتواند به جلوگیری از چنین اقدامی کمک کند.
وی افزود: من معتقدم که تعهد روشن و حمایت قاطع ما از ناتو، آمریکا را متقاعد میکند که به همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادامه دهد.
وادفول در ادامه تاکید کرد: ناتو همچنان برای امنیت آلمان اهمیت زیادی دارد، همانطور که برای امنیت همه اعضای آن حائز اهمیت است.
وزیر خارجه آلمان با اشاره به پیوستن سوئد و فنلاند به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و افزایش تعهدات هزینههای دفاعی اروپا، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این اتحاد از همیشه قویتر است و ما نباید هیچ یک از این موارد را زیر سوال ببریم بلکه باید بر نکات مثبت عضویت در ناتو تمرکز داشته باشیم.
وادفول در پایان یادآور شد که خروج آمریکا از ناتو به تائید مجلس سنای آمریکا نیاز دارد.
