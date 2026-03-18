به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز در نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: اروپا در شرایط کمبود نفت در جهان نسبت به دیگر مناطق آسیب‌پذیرتر است.

وی هشدار داد که نپذیرفتن نفت صادراتی روسیه در شرایط کنونی به اقتصادهای اروپایی آسیب جدی وارد می کند.

وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد که کشورهای اروپایی باید منتظر افزایش بیشتر قیمت بنزین و دیگر انواع سوخت باشند.

