به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی منتهی به استان‌های شمالی، از اعمال محدودیت‌ یکطرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به افزایش بار ترافیکی به سمت استان‌های شمالی، از ساعت ۲۲:۰۰ امشب (۲۵ اسفندماه) محدودیت ترافیکی یک‌طرفه در مسیر جنوب به شمال در محورهای جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال اعمال خواهد شد. بر این اساس، تردد انواع وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت با هدف مدیریت و تخلیه بار ترافیکی و جلوگیری از تشدید وضعیت در این محورها اجرا می‌شود و تا زمان عادی شدن شرایط و روان‌سازی کامل تردد، ادامه خواهد داشت.