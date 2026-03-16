۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

یک‌طرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۲ امشب

یک‌طرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۲ امشب

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی یک‌طرفه در محورهای شمالی کشور(جاده چالوس) به دلیل افزایش بار ترافیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی منتهی به استان‌های شمالی، از اعمال محدودیت‌ یکطرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به افزایش بار ترافیکی به سمت استان‌های شمالی، از ساعت ۲۲:۰۰ امشب (۲۵ اسفندماه) محدودیت ترافیکی یک‌طرفه در مسیر جنوب به شمال در محورهای جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال اعمال خواهد شد. بر این اساس، تردد انواع وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت با هدف مدیریت و تخلیه بار ترافیکی و جلوگیری از تشدید وضعیت در این محورها اجرا می‌شود و تا زمان عادی شدن شرایط و روان‌سازی کامل تردد، ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6776577
محمد رضازاده

