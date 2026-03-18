۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۷

یک فروند پهپاد پیشرفته شناسایی دشمن در قم سرنگون شد

قم - روابط عمومی سپاه قم از شکار یک فروند پهپاد پیشرفته شناسایی دشمن متجاوز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه علی بن ابیطالب‌(ع)، با تلاش و مجاهدت رزمندگان سپاه اسلام یک فروند پهپاد پیشرفته شناسایی دشمن متجاوز از سوی پدافند هوایی سپاه در محدوده سرزمینی قم، منهدم شد.

بر اساس این گزارش هم‌اکنون وضعیت آسمان استان قم به طور کامل کنترل شده و هیچ‌گونه خطری مناطق مسکونی و مکان‌های مختلف را تهدید نمی‌کند.

