یک فروند پهپاد پیشرفته شناسایی دشمن در قم سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه علی بن ابیطالب‌(ع)، با تلاش و مجاهدت رزمندگان سپاه اسلام یک فروند پهپاد پیشرفته شناسایی دشمن متجاوز از سوی پدافند هوایی سپاه در محدوده سرزمینی قم، منهدم شد.



بر اساس این گزارش هم‌اکنون وضعیت آسمان استان قم به طور کامل کنترل شده و هیچ‌گونه خطری مناطق مسکونی و مکان‌های مختلف را تهدید نمی‌کند.