حسن نوری، معاون آموزش سازمان اورژانس کشور، در خصوص ایمن‌سازی منازل در برابر انفجارهای احتمالی اظهار داشت: بسیاری از انفجارها ممکن است نیمه‌شب رخ دهد؛ لذا برخی احتیاطات کلی بسیار کمک‌کننده است. ما می‌توانیم با زدن چسب‌های ضربدری روی شیشه‌ها، از خرد شدن و تبدیل آن‌ها به پرتابه‌های شدید جلوگیری کنیم.

وی افزود: کشیدن پرده‌ها، به‌ویژه اگر پرده‌های دو لایه باشند، بسیار مؤثر است؛ زیرا در صورت شکستن شیشه، این پرده‌ها مانع پرتاب قطعات به داخل می‌شوند و به ندرت پیش می‌آید که ترکش‌های شیشه بتوانند از پرده عبور کنند، مگر اینکه موج انفجار بسیار شدید باشد. همچنین بسیار مهم است که وقتی صدای انفجار، پهپاد یا جنگنده شنیده می‌شود، افراد به هیچ وجه به سمت شیشه‌ها نروند تا ریختن قطعات شیشه باعث آسیب به سر، صورت و اندام آن‌ها نشود.

معاون آموزش سازمان اورژانس کشور در ادامه به اقدامات حیاتی در صورت اصابت ترکش یا شیشه به بدن اشاره کرد و گفت: اگر خدایی نکرده جسم نوک‌تیز، شیشه یا ترکشی از موشک‌های دشمن به بدن کسی اصابت کرد، به هیچ وجه نباید آن را خارج کرد؛ زیرا خارج کردن آن‌ها ممکن است آسیب را بسیار بیشتر کند. این اجسام باید در جای خود بمانند تا همکاران اورژانس برسند. حتی همکاران ما هم در بسیاری از موارد این اجسام را خارج نمی‌کنند و این کار باید در بیمارستان، تحت بیهوشی و با دقت بالا انجام شود.

وی افزود: در صورت بروز خونریزی در ناحیه سر، صورت یا تنه، حتماً باید با فشار دادن یک پارچه تمیز روی محل، جلوی خونریزی را گرفت. اگر خونریزی بند نیامد، نباید پارچه قبلی را برداشت، بلکه باید پارچه دیگری روی آن گذاشت و فشار بیشتری وارد کرد. اما اگر خونریزی در دست و پا باشد، بهتر است ۵ تا ۷ سانتی‌متر بالاتر از محل زخم را با یک کش، باند یا هر وسیله دیگری محکم ببندیم تا جریان خون موقتاً متوقف شده و فرصت برای رساندن بیمار به مرکز درمانی فراهم شود.

نوری در پایان خاطرنشان کرد: رعایت این نکات ساده در لحظات اولیه وقوع حادثه می‌تواند از بروز آسیب‌های جدی و مرگبار جلوگیری کرده و به کادر درمان کمک کند تا جان مصدومان را با موفقیت نجات دهند.