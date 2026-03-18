راهکارهایی برای مراقبت بهتر از کودکان در جنگ

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در شرایط جنگی، حفظ آرامش خود و همچنین مراقبت از کودکان، امری حیاتی است. معمولا در چنین وضعیتی فشارهای روانی و جسمی بهشدت زیاد میشوند و اوضاع را بدتر از چیزی که هست میکنند.
برای اینکه بتوانید به خود و اطرافیانتان کمک کنید، پیش از هرچیز باید کنترل روان خود را بهدست بگیرید و از اضطراب خود بکاهید. برای این کار تکنیکهای تنفس عمیق (چند دقیقه تنفس عمیق و آهسته) و تمرینهای ذهنی مانند مدیتیشن و ذهنآگاهی انجام دهید.
کودکان در برابر بحرانها و وضعیتهای اضطرابآور آسیبپذیرتر از بزرگسالان هستند.
یکی از اولویتهای مراقبت از کودکان در مواقع بحرانی، تامین احساس امنیت آنهاست. کودکان باید بدانند که والدین یا مراقبان آنها، همیشه در کنارشان حضور خواهند داشت. بهطور مرتب به آنها بگویید که رهایشان نخواهید کرد و خطری آنها را تهدید نمیکند.
در شرایط بحرانی کودکان بسیار مضطرب میشوند و ممکن است درباره جنگ، تهدیدات و تغییرات محیطی سوالهای متعددی داشته باشند. با آرامش به آنها گوش دهید و پاسخهای ساده و البته آرامشدهنده بدهید. از دادن اطلاعات ترسناک و نامناسب به کودکان خودداری کنید.
حفظ رویه روزانه کودک
برای حفظ آرامش کودکان بهتر است آنها را با فعالیتهای روزمره و همیشگیشان سرگرم کنید. مثلا، زمان بازی، انجام تکالیف درسی، وعدههای غذایی و زمان خواب کودکان را مانند هر روز رعایت کنید. این روش به کودک، احساس عادی بودن شرایط موجود را میدهد و از اضطرابشان میکاهد.
حمایت عاطفی و روانی
گاهیاوقات کودکان نمیتوانند احساسات و اضطراب خود را کنترل کنند. در اینگونه مواقع بهتر است آنها را در آغوش بگیرید، نوازش و لمس کنید. نشان دادن محبت میتواند کمک زیادی به حفظ آرامش کودکان کند.
انجام دادن فعالیتهای آرامشبخش
در شرایط بحرانی، بهتر است کودکان خود را با بازی، نقاشی یا حتی شنیدن موسیقی ملایم سرگرم کنید. با این روش میتوانید از استرس و نگرانیهای آنها بکاهید.
وسایل ضروری کودکان در شرایط جنگی
وسایل ضروری کودکان در شرایط جنگی بسیار متنوع بوده و والدین با توجه به سن فرزند دلبندشان می توانند چک لیستی از اقلام متناسب با سن او انتخاب و کیف مخصوص به او را آماده کنند. به طور مثال کودکانی که از سن دو سالگی گذشته اند، نیازی به شیشه شیر و شیر خشک ندارند. کودکان بالای چهار سال که یاد گرفته اند به تنهایی به توالت بروند، نیازی به زیرانداز تعویض پوشک نخواهند داشت.
جمع آوری داروهای مناسب هر رده سنی در کنترل شرایط بحرانی همچون مریضی موثر بوده و نگرانی والدین بابت مریضی و ناراحتی کودکشان کمتر خواهد شد. با وجود در دست داشتن این وسائل باز هم بسیاری از والدین در اثر روبرو شدن با آلودگی ها شاهد انواع بیماری های پوستی در کودکان خواهند بود.
اقلام دارویی ضروری کودکان در شرایط جنگی
داروهای تب بر برای دمای بدن کودکان و مسکن مثل استامینوفن و ایبوپروفن، داروهای گوارشی همچون پودر ORS و پروبیوتیک های دارویی، داروهای ضد حساسیت مثل سیتریزین و لوراتادین، پماد سوختگی، قطره شستشو دهنده چشم، گوش و بینی، ضدعفونی کننده های موضعی، داروهای ضد التهاب، داروهای ضد خونریزی.
جعبه کمک های اولیه باید در جای خشک و خنک نگهداری شده و از دسترس کودکان دور باشد. دقت کنید اقلام تاریخ گذشته را دور ریخته و به هیچ وجه برای کودک استفاده نکنید. قبل از استفاده از این جعبه حتما آموزش های لازم را ببینید.
با ادامه اخبار جنگ، باید به بررسی وضعیت روحی فرزندتان ادامه دهید. مراقب باشید که وضعیت را بیش از حد توضیح ندهید یا بیش از حد وارد جزئیات نشوید زیرا این کار میتواند کودکان را بیجهت مضطرب کند. کودکان کوچکتر ممکن است فقط با درک اینکه گاهی اوقات کشورها با هم میجنگند، راضی شوند.
کودکان واکنشهای متفاوتی به رویدادهای نامطلوب دارند و برخی از نشانههای پریشانی ممکن است چندان آشکار نباشند.
کودکان خردسال ممکن است بیش از حد معمول به والدین خود وابسته شوند، در حالی که نوجوانان ممکن است غم یا خشم شدیدی را نشان دهند. بسیاری از این واکنشها فقط برای مدت کوتاهی طول میکشند و واکنشهای طبیعی به رویدادهای استرسزا هستند.
اگر این واکنشها برای مدت طولانی ادامه یابد، فرزند شما به حمایت متخصص یا روانشناس نیاز دارد.
