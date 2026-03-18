پیگیری حقوقی جنایات ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی از سوی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد که این کمیسیون در راستای وظایف تقنینی و نظارتی خود، پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دستورکار قرار می‌دهد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حملات جنایتکارانه‌ای که در این ۱۹ روز توسط ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی رقم خورد ضمن آنکه ناقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است، نشان می‌دهد جهان با جنایاتی مواجه شده که در میانه مذاکرات، به دنبال نسل کشی، جنایت جنگی و ترورهای گسترده است.

حمله موشکی به کودکان از جمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه با ۱۶۸ کودک شهید و ورزشگاه لامرد با ۲۰ کودک و همزمان ترور رهبر فقید و مجاهد انقلاب اسلامی ایران در آغازین روز جنگ و در ادامه ترور دانشمندان و مقامات حکومتی بر خلاف قواعد بین المللی و اصول بنیادین منشور حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، این پیام را داشت که رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکا جنایتکار برای اهداف جنایتکارانه خود هیچ مرزی نمی شناسند.

این رژیم‌های سفاک با بیش از دو هفته تهاجم به حافظان امنیت، زیرساخت‌های شهری و منازل مسکونی و ترور ثابت کرده‌اند، ادعاهای جهان غرب بالاخص رژیم اپستینی آمریکا در مورد حقوق بشر، صلح و امنیت جهانی تنها دستمایه‌ای برای خون ریزی و جنایات و ترور بیشتر است و هیچ گاه این کشور و حامیانش ارزشی برای حقوق انسان‌ها و استقلال ملت‌ها قائل نیستند.

از این رو این حق طبیعی و ذاتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته شده جهانی و ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که برای تامین امنیت و دفاع از حاکمیت خود از تمامی امکانات استفاده و تهدیدات را خنثی و نظام حقوقی جدیدی در منطقه که عاری از آمریکا باشد را به اجرا بگذارد.

همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن محکومیت شدید اقدامات ضد بشری آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اساس وظایف خود و عطف به قوانین موجود و همینطور بر اساس دستور جاری کمیسیون در چارچوب لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی و مقابله با تروریسم، همچنین قوانین جاری کشور از جمله اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری؛ ضمن اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح کشور، خود را موظف به پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی دانسته و در همکاری بخش های مختلف برای احقاق حقوق ملت شریف مظلوم و مجاهد ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی‌ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ.