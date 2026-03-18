  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به تبعات جنگ‌افروزی علیه ایران

سازمان جهانی بهداشت نسبت به تبعات نگران کننده جنگ افروزی ها در منطقه بر بهداشت و اوضاع سلامت مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که تشدید درگیری ها تبعات گسترده ای بر ارائه خدمات درمانی در ایران و سراسر منطقه دارد زیرا فعالیت برخی مراکز درمانی متوقف شده و خودروهای امدادی برای دسترسی به زخمی ها با مشکل رو به رو هستند. همچنین حملات علیه مراکز بهداشتی تشدید شده است.

این سازمان بین المللی تاکید کرد: تحولات منطقه بخشی از ساختار نگران کننده خشونت علیه سیستم سلامت محسوب می شود. باید زخمی ها، بیماران مبتلا به امراض مزمن، زنان باردار و افراد سالمند بتوانند به خدمات درمانی دست پیدا کنند.

سازمان جهانی بهداشت به هدف قرار گرفتن نیروهای امدادی در سودان، نوار غزه، کرانه باختری و حمله به یک بیمارستان در کابل اشاره و تاکید کرد که حمله به تأسیسات نفتی موجب گسترش آلودگی های بیماری زا می شود.

لازم به ذکر است که آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها مراکز درمانی و غیر نظامی ایران را هدف قرار داده اند.

کد خبر 6777918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

