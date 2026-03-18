به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که تشدید درگیری ها تبعات گسترده ای بر ارائه خدمات درمانی در ایران و سراسر منطقه دارد زیرا فعالیت برخی مراکز درمانی متوقف شده و خودروهای امدادی برای دسترسی به زخمی ها با مشکل رو به رو هستند. همچنین حملات علیه مراکز بهداشتی تشدید شده است.

این سازمان بین المللی تاکید کرد: تحولات منطقه بخشی از ساختار نگران کننده خشونت علیه سیستم سلامت محسوب می شود. باید زخمی ها، بیماران مبتلا به امراض مزمن، زنان باردار و افراد سالمند بتوانند به خدمات درمانی دست پیدا کنند.

سازمان جهانی بهداشت به هدف قرار گرفتن نیروهای امدادی در سودان، نوار غزه، کرانه باختری و حمله به یک بیمارستان در کابل اشاره و تاکید کرد که حمله به تأسیسات نفتی موجب گسترش آلودگی های بیماری زا می شود.

لازم به ذکر است که آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها مراکز درمانی و غیر نظامی ایران را هدف قرار داده اند.