  1. جامعه
  2. شهری
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

حمله صهیونیست‌ها به مراکز خدمت‌رسانی شهرداری

سخنگوی شهرداری تهران از جزئیات حمله آمریکایی_صهیونی به مراکز خدمت‌رسانی شهرداری از جمله تره‌بار و فروشگاه زنجیره‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در تشریح حمله تروریستی امروز به یکی از فروشگاه های شهرداری تهران گفت: راس ساعت ۷:۲۰ دقیقه صبح امروز ، فروشگاه زنجیره‌ای شهرداری در محله افسریه با عنوان والفجر به محساحت حدود ۸۰۰ متر مربع و یک غرفه میوه فروشی در کنار فروشگاه مورد اصابت مستقیم راکت جنگنده های آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت .

وی با بیان اینکه بر اثر این اصابت سازه‌های فروشگاه به کلی ویران و همه کالاهای موجود از بین رفته است گفت: این فروشگاه جزء مراکز خدماتی بوده که به جهت توزیع کالاهای تنظیم بازار در مناطق اصطلاحا کمتر برخوردار تهران فعالیت داشت.

محمدخانی با بیان اینکه با توجه به اینکه فروشگاه در زمان حمله هنوز به روی شهروندان باز نشده بوده از شهروندان کسی آسیب ندیده است گفت:در اثر اصابت این راکت نیروی انتظامات فروشگاه و میوه فروشی زخمی شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند و عملیات درمان آن ها ادامه دارد .

سخنگوی شهرداری اضافه کرد: با توجه به از بین رفتن سازه فروشگاه و اموال و کالاهای موجود در آن، عملا فروشگاه از چرخه بهره‌برداری خارج شده است.

کد مطلب 6786492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      کاش سلاح هسته‌ای داشتیم

