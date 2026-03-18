احکام شرعی ماه رمضان؛ غسل و وضو

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احکام مرتبط با ماه رمضان بیان کرد: بعضاً سوال می شود که آیا می توان با غسل نماز خواند و دیگر نیاز به وضو نداشت؟ در این زمینه دو نظر بین مراجع عظام وجود دارد.

وی درباره این نظریات توضیح داد: برخی مراجع مانند آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم می فرمایند که بله، با غسل مستحبی می توان نماز خواند و نیاز به وضو نیست.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه برخی دیگر مراجع مانند امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب می فرمایند که غسل کفایت نکرده و باید انسان حتی اگر غسل کرده باشد، وضو هم بگیرد و بعد نماز بخواند.

آرامی ادامه داد: آن دسته از مراجع عظامی که معتقد هستند با غسل مستحبی می توان نماز خواند منظورشان غسل هایی است که در کتاب های فقهی آمده و لذا برخی غسل ها وجود دارد که در کتاب فقهی نیست و برای مثال انسان خودش به نیتی آن را انجام می دهد پس باید امکان نماز خواندن با غسل مستحبی برای مراجع ثابت شود.

وی افزود: نکته دیگر این است که غسل جنابت نیاز به وضو گرفتن ندارد برخلاف کسانی که می گویند غسل مستحبی می توان با آن نماز خواند، درباره غسل جنابت همه مراجع متفق القول اعلام می دارند که وضو گرفتن لازم نیست و فرد بدون وضو می تواند نمازش را بخواند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه برخی به استحمام اقدام کرده و نمی خواهند بعد از آن دوباره وضو بگیرند در نتیجه می گویند غسل جنابتی هم انجام دهیم که دیگر وضو نگیریم، بیان کرد: این درست نیست زیرا غسل جنابت باید واقعی باشد تا مقبول بیافتد.