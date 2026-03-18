۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

قزوین رتبه سوم کشور در ثبت تخلفات بازار را کسب کرد

قزوین- مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی قزوین از تشدید نظارت‌های جهاد کشاورزی در ایام جنگ رمضان و کسب رتبه سوم کشور در ثبت تخلفات بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری از کسب رتبه سوم کشور در ثبت بیشترین پرونده تخلف در سامانه «سیمبا» طی ایام جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد: از تاریخ ۹ تا ۲۵ اسفند ماه، تعداد ۹۶ پرونده تخلف محرز در سامانه سیمبا ثبت و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، بیش از ۵ هزار مورد بازرسی میدانی از مراکز تولید و تأمین کالا، کشتارگاه‌ها، انبارها، سردخانه‌ها، بنکداری‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی از جمله نانوایی‌ها انجام شده و روند نظارت بر بازار با شدت ادامه دارد.

مدیر بازرسی جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به حجم تخلفات کشف‌شده تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۴۹ نوع تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم رعایت ضوابط صنفی و فروش کالاهای تاریخ‌گذشته به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان شناسایی شده است.

اسفندیاری افزود: با توجه به اهمیت نان به‌عنوان یکی از اقلام اساسی و راهبردی غذایی مردم، در حوزه آرد و نان نیز طی همین بازه زمانی بیش از ۲٬۵۰۰ مورد بازرسی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۴۵ پرونده تخلف و ارجاع به تعزیرات حکومتی بوده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسین پرتلاش جهاد کشاورزی، تأکید کرد: این گشت‌های مشترک تا پایان ایام جنگ رمضان با هدف ثبات قیمت‌ها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

