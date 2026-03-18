حفظ چرخه توزیع اقلام اساسی در سرخه؛دستگاه قضایی در میدان نظارت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سفیدیان صبح چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از کشتارگاه مرغ سرخه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط ویژه و وضعیت جنگی کنونی کشور، بر ضرورت حفظ پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی بنا به دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد.

وی گفت: در چنین شرایطی، تأمین مستمر و سالم اقلام اساسی به‌ویژه فرآوردهای پروتئینی از مهم‌ترین ضرورت‌های حیاتی برای حفظ آرامش و اطمینان جامعه به شمار می‌رود.

رئیس دادگستری سرخه اظهار کرد: کشتارگاه‌ها و واحدهای تولیدموادغذایی در شرایط حساس فعلی نقش خط مقدم اقتصادی و معیشتی را ایفا می‌کنند و استمرار فعالیت آن‌ها در تأمین امنیت غذایی جامعه اهمیت دوچندان دارد.

سفیدیان برنامه‌ریزی برای جلوگیری از هرگونه وقفه در تولید، تقویت ذخایر، مدیریت توزیع و رعایت کامل استانداردهای بهداشتی از اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود و در ادامه افزود: در شرایط جنگی کشور، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی مسئول، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی می‌تواند تضمین‌کننده ثبات بازار و آرامش خاطر مردم باشد.

وی ادامه داد: کارگران، مدیران و فعالان بخش تولید در چنین شرایطی نقشی حیاتی در پشتیبانی از جامعه دارند و فعالیت مستمر آن‌ها به معنای حفظ جریان زندگی عادی برای مردم است.

رئیس دادگستری سرخه ادامه داد: این مجموعه در کنار تولیدکنندگان و واحدهای فعال حوزه تأمین مواد غذایی خواهد بود تا ضمن حفظ روند تولید، نیازهای اساسی مردم بدون اختلال تأمین شود و آرامش بازار در این مقطع حساس حفظ شود.