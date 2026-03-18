شالیزارهای مازندران زیر بار تولید؛ فصل نو کشت آغاز شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: فصل نو شالیزارهای مازندران به رغم وجود شرایط جنگی شتاب گرفت تا شالیکاران با تولید پشتیان جبهه مقاومت باشند. امروز بخش های مختلف تولیدی پای کار آمدند تا با تقویت کار و تولید به حمایت از رزمندگان اسلام بپردازند و کالاهای اساسی و استراتژیک کشور را تامین کنند.

شالیزارهای مازندران همانند سال های گذشته به پیشواز کشت و کار و تولید رفته و شخم و شیارهای زمستانه برای کشت و کار در مزارع آغاز شده است.

مازندران بیش از ۲۱۳ هزار هکتار شالیزار دارد و سالانه حدود یک میلیون تن برنج مورد نیاز کشور در استان تولید می شود. نرخ برنج در آغاز فصل شالیکاری در بازارهای مازندران نسبت به سال قبل رشد مضاعفی دارد و قیمت برنج طارم کیلویی ۴۳۰ تا ۴۵۰ هزار تومان عرضه می شود.

فصل کشت و شالیکاری مازندران در شرق مازندران زودتر از دیگر مناطق آغاز می شود و کشاورزان مناطق شرقی و مرکزی برای شخم و شیار وارد مزارع شدند.

علی نظری شالیکار مازندرانی می گوید: هرچند شرایط جنگی است اما برای تأمین قوت مردم امسال چند روزی زودتر از سال های قبل به شالیزار رفتیم.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با عنوان این که هزینه های تولید رشد مضاعفی گرفته است، افزود: با این حال قیمت برنج نیز منطقی تر و متناسب با نرخ تورم شده است و شالیکاری به صرفه شده است.

توصیه های کارشناس کشاورزی

علی اصغری کارشناس حوزه کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر رعایت زمان کشت گفت: برای دستیابی به تاریخ کاشت مناسب، بهتر است در هر منطقه ضمن مراجعه به میانگین دمای بلندمدت، از توصیه‌های کارشناسان مستقر در مراکز جهاد کشاورزی منطقه نیز استفاده کرد و تقویم زراعی هر منطقه باتوجه به میزان آب در دسترس و شرایط آب‌وهوایی تدوین می‌شود.

وی با تاکید بر این که مناسب‌ترین تاریخ کاشت زمانی است که میانگین دمای هوا به حدود ۱۶ درجه سانتی‌گراد رسیده باشد،‌افزود: محل خزانه بایستی در مکانی انتخاب شود که خاک آن به‌خوبی شخم خورده و دارای هوموس یا کود آلی کاملاً پوسیده باشد.

وی تاکید کرد: محل انتخابی نباید در سایه‌انداز درخت باشد و بهتر است به‌صورت شمالی-جنوبی احداث گردد تا هم حداکثر تابش نور خورشید را دریافت کند و هم از وزش بادهای غربی-شرقی مصون باشد و به‌منظور بهره‌مندی از باران اوایل فصل بهار، بهتر است در ابتدای سال به آماده‌سازی خزانه اقدام شود.

همزمان با شروع کشت و کار شالیزاری متولیان امر پیش از فصل کشت اقدام به توزیع بذر بین شالیکاران کردند تا دغدغه ای برای فصل تولید نداشته باشند.

آغاز توزیع ۵ تن بذر گواهی‌شده «طارم مازند» در نوشهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از توزیع ۵ تن بذر شلتوک برنج رقم «طارم مازند» در میان تولیدکنندگان تحت پوشش طرح جهش تولید خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهره‌وری در سطح ۱۰۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان و با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی در حال اجرا است.

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تحقق اهداف طرح جهش تولید در شالیزار و ارتقای کمی و کیفی محصول برنج، توزیع بذرهای اصلاح شده و گواهی‌شده در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: طرح مذکور در شهرستان نوشهر با نظارت مستقیم یک ناظر فنی و در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری آغاز شده است. فرآیند اجرای این طرح پس از برگزاری جلسات توجیهی لازم، با شناسایی دقیق بهره‌برداران، توزیع بذر استاندارد و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای انتقال دانش فنی به کشاورزان، کلید خورده است.

محمودی افزود: استفاده از بذر باکیفیت رقم طارم مازند همراه با نظارت علمی، گام مهمی در جهت خودکفایی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

شخم و شیار ۲۳ هزار هکتار از اراضی شالیزاری بابل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل، با تأکید بر اهمیت کنترل آفات و کاهش مصرف سموم در شالیزاری به کمک شخم و شیار در زمستان، از انجام عملیات شخم و شیار اولیه در سطح ۲۳ هزار هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

رحیم شهیدی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: انجام شخم و شیار و زیر خاک کردن بموقع کاه و کلش بجا مانده در مزرعه، علاوه بر کنترل آفات، سبب پوسیدگی بقایا و افزایش ماده آلی خاک و نهایتا افزایش محصول کشت سال بعد خواهد شد.

وی با اشاره به در پیش بودن سال زراعی جدید افزود: با وجود ۴۷ هزار و ۸۶۳ هکتار اراضی شالیزاری در شهرستان بابل، تاکنون عملیات شخم و شیار اولیه برنج در سطح ۲۳ هزار هکتار و با احتساب کشت دوم در سطح ۴۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون ۴۸۳ هکتار از اراضی شالیزاری نسبت به انجام بیمه و ۱۲۰ نمونه آزمون خاک از اراضی شالیزاری گرفته شده است خواستار اقدام جدی و سریع کشاورزان در جهت مراجعه به دفاتر بیمه محصولات کشاورزی و برخورداری از خدمات جبران خسارت صندوق بیمه کشور شده است.