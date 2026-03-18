۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

۱۲۵ میلیارد تومان خسارت به تاسیسات برق استان بوشهر وارد شد

۱۲۵ میلیارد تومان خسارت به تاسیسات برق استان بوشهر وارد شد

بوشهر- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در پی حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان خسارت به تاسیسات برق استان وارد شد.

غلامرضا حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حمله‌های ناجوانمردانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی به اماکن عمومی شاهد ورود خسارت‌هایی به تاسیسات و شبکه برق در استان بوشهر بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان برای پایداری و برق‌رسانی مستمر در استان بوشهر هزینه شده است افزود: تلاش شده که خرابی‌های برق در سریع‌ترین زمان جبران شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از تلاش شبانه‌روزی گروه‌های عملیاتی خبر داد و اضافه کرد: تامین برق پایدار را به صورت ویژه در دستور کار داریم و همه نیروها به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت هستند.

