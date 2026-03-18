به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر گفت: به دنبال اتفاقات جنگ تحمیلی رمضان، ما الان دنبال فراهم کردن شرایط برای انتقال زمینی کالای وارداتی کشور از بندر جبل علی امارات به ایران هستیم تا با توجه به شرایط سخت بنادر جنوب، از سمت کویت به خرمشهر برسد و از اینجا به سایر نقاط کشور منتقل شود.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او اظهار کرد: در شرایط فعلی به دلیل کمبود شناور و مشکلات تردد، انتقال کالاهای وارداتی کم شده و هزینه ها بالا رفته است؛ از این‌رو، پیگیر افزایش تعداد شناور و کاهش هزینه‌ها هستیم.

به گفته رئیس اتاق خرمشهر، با فراهم شدن انتقال زمینی کالاهای وارداتی از امارات به خرمشهر، محموله‌ها به کل نقاط کشور ترانزیت خواهد شد.

موسوی درباره سایر اقدامات انجام شده برای تداوم تجارت، گفت: برای برخی کالاها نظیر ماهیان گرم‌آبی و بخشی از محصولات کشاورزی که مصرف داخلی ندارند، پیگیر رفع ممنوعیت‌های صادراتی هستیم.

او تصریح کرد: در بحث صادرات، روال عادی شده اما در واردات امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده اوضاع عادی شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر گفت: در بحث ترخیص کالاهای منتقل شده به بندر خرمشهر با گمرک هماهنگ شده و مشکلی از این بابت نخواهیم داشت.