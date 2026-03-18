۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

پیام تسلیت رئیس دانشگاه تهران برای شهادت استاد فلسفه دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی استاد دانشگاه تهران را تسلیت گفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر،متن پیام محمد حسین امید به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

من‌المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا

شهادت دانشمند مجاهد، فاضل و متقی و سیاستمدار برجسته، دبیر شورای عالی امنیت ملی و استاد دانشگاه تهران، شهید دکتر علی لاریجانی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)، جامعه علمی و دانشگاهی کشور و عموم مردم غیور و مبارز ایران تسلیت می‌گویم.

شهادت در راه حق و حقیقت، برای این چهره خدمتگزار و انقلابی، اجر و پاداش عمری مجاهدت خالصانه و بی‌ادعا در عرصه‌های مختلف اجرایی و سیاسی کلان نظام جمهوری اسلامی بود. آن شهید عزیز که از چهره‌های برجسته سیاسی ملی و بین‌المللی بود، در همه مناصب سیاسی و اجرایی، با اندیشه‌ای عمیق و عملی وثیق درخشید و سرانجام نیز با همراهی فرزند گرامی و جمعی از یاران و همکارانش، در سحرگاه ماه مبارک رمضان، به قافله نورانی شهیدان انقلاب اسلامی پیوست تا در کنار امامین انقلاب و سایر شهدای تاریخ انقلاب اسلامی، در محضر خداوند شاهد و حاضر باشد و مزد مجاهدت‌های خالصانه خود را با همجواری نیکان و صالحان و ائمه هدی (ع) دریافت نماید.

دانشگاه تهران، بیش از سی‌سال محضر و میعاد علمی این فرهیخته مجاهد در کسوت استادی بود و بسیاری از دانشمندان، استادان و دانشجویان از محضر علمی و پژوهشی این استاد فرهیخته بهره‌مند بودند که با تواضعی شگفت و دانشی عمیق، دروس مختلف و ایمان و اخلاق را توامان به دانشجویان می‌آموخت.

رجاء واثق دارد که خدمات خالصانه و مومنانه این استاد فاضل و مجاهد شهید و خستگی‌ناپذیر، علاوه بر اجر بی‌انتهای شهادت، در کارنامه پربار حسنات وی منظور و ماجور خواهد بود و دشمن جنایتکار نیز، بهای همه خون‌های بر زمین ریخته، از جمله خون پاک این استاد شهید را به زودی و به سختی خواهد پرداخت.

برای روح بلند آن استاد فاضل و متواضع، مجاهد فرهیخته و سیاست‌مرد بی‌ادعا و استوار، رحمت و غفران الهی و همجواری با ابرار در بهشت جاویدان الهی را از خداوند مسئلت می‌نمایم.

محمدحسین امید
رییس دانشگاه تهران
۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴»

