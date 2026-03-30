به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی امروز دوشنبه دهم فروردین ماه اعلام کرد: برای اغلب نقاط واقع در نیمه غربی کشور به ویژه آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان، همدان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در برخی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ و در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف پیش بینی می شود.

بر اساس این گزارش سه شنبه این شرایط در اکثر مناطق کشور به‌جز سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، چهارشنبه در نیمه شرقی کشور به‌ویژه خراسان‌های رضوی و جنوبی و پنجشنبه در نوار شرقی کشور ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: جمعه با ورود سامانه جدید، بارش ها در شمال غرب، غرب و جنوب غرب، مرکز و ارتفاعات البرز آغاز می شود.

این گزارش حاکی از آن است که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد شدید در برخی مناطق مرکزی، خیزش گرد و خاک را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا روز چهارشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری، در برخی ساعت‌ها افزایش باد و افزایش ابر است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۶ و کمینه دمای آن به ۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.