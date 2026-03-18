پایداری موقت هوا از پنجشنبه و بازگشت سامانه بارشی از شنبه

مهدیه اصحابی در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی در گلستان ادامه دارد.

وی افزود: در ادامه این وضعیت، برای امروز شاهد رخداد بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان خواهیم بود. علاوه بر بارش، پدیده مه و در نواحی کوهستانی، بارش پراکنده برف نیز از دیگر پدیده‌های حائز اهمیت و قابل پیش‌بینی در سطح استان است.

این کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت هوا در روزهای آینده گفت: برای روزهای پنجشنبه و جمعه، جوی نسبتاً پایدار برای استان پیش‌بینی می‌شود که باعث کاهش ابرناکی و سکون نسبی باد خواهد شد.

اصحابی خاطرنشان کرد: این شرایط پایداری موقت است و از روز شنبه مجدداً شاهد رخداد بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان گلستان خواهیم بود که شهروندان باید نسبت به تغییرات دمایی و جوی نوسانی در این روزها آمادگی لازم را داشته باشند.