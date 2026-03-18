خون پاک شهیدان والامقام چراغ راه ملت در مسیر عزت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری در گیلان و امام جمعه رشت و نماینده عالی دولت در گیلان با صدور پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین کشور را تسلیت گفتند.
متن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت مظلومانه سیاستمدار متعهد، اندیشمند انقلابی و مجاهد خستگیناپذیر جناب آقای دکتر علی لاریجانی، فرزند برومند ایشان آقای مرتضی لاریجانی و فرمانده مردمی، مخلص و دلسوز، سردار سلیمانی (رحمةالله علیهما) را به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی، خانوادههای معظم این شهیدان والامقام و همه بازماندگان و ارادتمندان ایشان صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
شهید اندیشمند دکتر علی لاریجانی از چهرههای برجسته، مؤثر و کمنظیر عرصه سیاست و مدیریت کشور بودند که سالها با درایت، عقلانیت، تعهد و روحیه انقلابی در مسئولیتهای حساس و سرنوشتساز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت کردند. حضور اثرگذار ایشان در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی و همراهی صادقانه با رهبر شهید انقلاب، نشان از شخصیت امین، بصیر و ولایتمدار ایشان داشت.
بیتردید نقشآفرینی مؤثر و روشنگرانه این شهید والامقام در عرصه مقابله با جنگ روانی دشمنان و پاسخ به یاوهگوییها و تهدیدات دشمنان ملت ایران، بهویژه در مقطع حساس اخیر، برگ زرینی در کارنامه مجاهدتهای فکری و سیاسی ایشان به شمار میرود.
همچنین شهادت فرمانده مردمی و خدوم، سردار سلیمانی عزیز، فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین کشور، که عمر شریف خویش را در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، خدمت صادقانه به مردم و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت صرف نمودند، ضایعهای بزرگ برای ملت ایران و خانواده بزرگ بسیج محسوب میشود. آن شهید گرانقدر با ایمان راسخ، اخلاص و تبعیت از منویات ولایت فقیه، همواره در خط مقدم خدمت و مجاهدت برای عزت و امنیت کشور قرار داشتند.
بیتردید شهادت این یاران صدیق انقلاب اسلامی، گرچه ضایعهای سنگین و جانکاه برای ملت ایران است، اما خون پاک این شهیدان والامقام، چراغ راه ملت در مسیر عزت، استقلال و پیروزی خواهد بود و اراده ملت بزرگ ایران را در مقابله با دشمنان این مرز و بوم استوارتر خواهد ساخت.
ما ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی، از صبر، بصیرت و ایستادگی ملت شریف ایران و مجاهدتهای نیروهای مسلح قهرمان کشور قدردانی نموده و بار دیگر با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان تجدید بیعت میکنیم.
بیتردید جهاد مقدس امروز ملت ایران، جنایتکاران و بدخواهان را به خاک مذلت خواهد نشاند و امت اسلامی در مسیر عزت، اقتدار و سربلندی گامهای استوارتری برخواهد داشت.
در پایان، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید عزیزمان، از درگاه خداوند متعال برای همه شهدای حمله ددمنشانه دشمنان به میهن عزیز اسلامی، علو درجات، حشر با اولیاءالله و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماییم.
