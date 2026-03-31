پیام تسلیت شینا انصاری در پی شهادت فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر،شینا انصاری،رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در پی حمله وحشیانه و غیرقانونی نیروهای آمریکایی-اسرائیلی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، شهادت فرمانده یگان حفاظت و جمعی از پرسنل شریف این سازمان را تسلیت گفت.

متن پیام شینا انصاری به شرح زیر است:

جناب آقای افلاطونی

ریاست محترم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

با سلام و احترام؛

با نهایت تأسف و تألم، شهادت فرمانده پرتلاش یگان حفاظت و جمعی از پرسنل شریف آن سازمان در پی حمله وحشیانه نیروهای آمریکایی-اسرائیلی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم.

حمله به سازمان منابع طبیعی کشور که هیچ‌گونه ارتباطی با امور نظامی نداشته و صرفاً عهده‌دار وظیفه خطیر حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع است، نمونه‌ای آشکار از نیات پلید دشمنان میهن در جهت نابودی ثروت‌های ملی و ظرفیت‌های حیاتی و زیستی کشور بوده و مغایر با مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و از مصادیق بارز جنایات جنگی به شمار می‌رود.