محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر همواره مهد دلیرمردان و شیرزنان بوده و شهدای بسیار زیادی از این دیار تقدیم نظام و انقلاب اسلامی شده است.

وی با اشاره به شهادت سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی از شهر دالکی شهرستان دشتستان بیان کرد: مراسم تشییع این شهید ساعت ۱۵ روز پنج شنبه از محل شهرداری دالکی تا گلزار شهدای این شهر برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به اینکه سه نفر از شهدای ناوچه دنا نیز اهل استان بوشهر هستند افزود: مراسم تشییع این شهدا پس از انتقال به استان برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهناوی یکم شهید علی فروزان کمالی، ناوگان استوار دوم شهید دانیال احسانی فرد و ناوسروان شهید همایون نورافشانی از خدمه ناوچه دنا بودند که در مسیر برگشت از هند مورد اصابت موشک دشمن متجاوز آمریکا قرار گرفته و به درجه رفیع سعادت نائل آمدند.

حیدری خاطرنشان کرد: شهیدان سید حامد بحرالعلوم از روستای سربست و محمدرضا باصولی روستای دهقاید نیز روز گذشته به شهادت رسیدند.