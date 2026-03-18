هشدار هواشناسی سطح زرد در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اساس آخرین نقشههای هواشناسی، تا ظهر پنجشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که گاها با وزش باد نیز همراه خواهد شد.
وی افزود: از بعدازظهر پنجشنبه با عبور یک موج از جو استان شاهد افزایش ناپایداری، افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود که از ساعات عصر بتدریج با بارش (عمدتا باران و در ارتفاعات برف) همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: فعالیت این موج طی روز جمعه و به شکل ضعیفتر در روزهای شنبه و یکشنبه نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
رحمان نیا افزود: در این روزها سرعت وزش باد به آستانه نسبتا شدید خواهد رسید که این شرایط در ارتفاعات و گردنههای کوهستانی میتواند با کولاک برف نیز همراه شود.
وی ادامه داد: از نظر دمایی، در روزهای آینده تغییرات چشمگیری در الگوها دیده نمیشود؛ هرچند روند کلی دماها روبهافزایش است.
