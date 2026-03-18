برگزاری مراسم وداع باشهید دکتر علی لاریجانی امشب در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه وداع با پیکر مطهر شهید دکتر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی و فرزند شهیدش، امشب چهارشنبه ساعت ۲۲ در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار میشود.
این مراسم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) برپا خواهد شد، با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، علما، طلاب، مسئولان استانی، فرهنگی و دانشگاهی قم همراه است.
علی لاریجانی که سالها بهعنوان نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خدمت کرد و همواره در عرصههای سیاسی، فرهنگی و علمی کشور نقشی مؤثر و ماندگار داشت.
مردم قم نیز از نخستین ساعات اعلام خبر شهادت وی و فرزندش، با ابراز همدردی، آمادگی خود را برای حضور پرشور در مراسم وداع و تشییع اعلام کردهاند.
مراسم وداع امشب مقدمهای است بر آیینهای رسمی تشییع و خاکسپاری پیکرهای این دو شهید والامقام که جزئیات و برنامههای تکمیلی آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
قم- مراسم وداع با پیکر شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند شهیدش، امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
