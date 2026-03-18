۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

دستگیری سه نفر از فعالین سلطنت طلب در استان قم

قم- سه نفر از اعضای گارد جاویدان و فعالین سلطنت طلب قم توسط سپاه استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السلام، با اقدامات فنی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در سازمان اطلاعات سپاه استان قم، ۳ نفر از فعالین سلطنت طلب در استان شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد که از اعضای گارد جاویدان بودند و قصد انجام اقدامات ضدامنیتی در شبهای پیش رو را داشتند، با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قبل از هرگونه اقدام زیر ضربه قرار گرفتند.

لازم به ذکر است این افراد در اغتشاشات دی ماه اخیر نیز حضور فعال داشته و تحت رصد اطلاعاتی قرار داشتند.

سازمان اطلاعات سپاه پیش از این در پیامی به افراد فریب خورده هشدار داده بود تا با معرفی خود مورد رافت اسلامی قرار گیرند، در غیر این صورت به عنوان ستون پنجم دشمن با آنها برخورد خواهد شد.

کد خبر 6778094

    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      اعدام در ملا عام لطفا
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      ‌این جنگ،جنگ وجودی برای ایران و ایرانیان است ...پس باید علی گونه با خوارج و مزدوران داخلی دشمنان برخورد شود...سستی و مماشات و تاخیر در مجازات..سبب تقویت آنان و.. ناامیدی جامعه می‌شود.

