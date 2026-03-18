طرح تامین آب شرب ۴ شهرستان استان سمنان در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید طرح های آب سمنان از طرح های تامین آب شرب در چهار شهرستان استان خبر داد و اظهار داشت: اجرای این طرح ها در شهرهای سمنان، مهدیشهر، گرمسار و شاهرود نیازمند ۱۰ همت اعتبار است.

وی ادامه داد: تامین این میزان اعتبار برای اجرای طرح های آب شرب با استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق، مولد سازی و سایر منابع مالی علاوه بر اعتبارات درآمد عمومی امکان پذیر است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان اعتبار مصوب طرح های تامین آب از محل درآمد عمومی را شش هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: پیگیری جذب این اعتبارات در دستور کار است.

احسانی به موضوع وابستگی شهرهای استان به سفره های آب زیرزمینی اشاره کرد و افزود: برای رفع این تنش نیازمند اجرای طرح های میان مدت نظیر بازچرخانی آب و استفاده از آن در صنعت و بخش کشاورزی هستیم.

وی اعتبارات طرح های آب منطقه ای را پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: تاکنون ۹۲ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای شرکت آب منطقه ای استان طی سال جاری تخصیص یافته است.