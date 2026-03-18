۴۵۰۰ هکتار شالیزار در قائمشهر شخم و شیار شد

معصومه صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر از انجام شخم و شیار در ۴ هزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات آماده‌سازی شالیزارها برای کشت برنج در حالی ادامه دارد که تاکنون یک هزار هکتار خزانه‌گیری و ۱۴۰ هکتار بذرپاشی نیز انجام شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان از پیشرفت عملیات آماده‌سازی اراضی شالیزاری برای کشت برنج در سال زراعی جاری خبر داد و با اشاره به اینکه شهرستان قائم‌شهر یکی از مناطق مهم تولید برنج در استان مازندران به شمار می‌رود، اظهار کرد: مجموع اراضی شالیزاری این شهرستان ۸ هزار و ۶۸۹ هکتار است که با تلاش شالیکاران و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تاکنون عملیات شخم و شیار در سطح ۴ هزار و ۵۵۰ هکتار از این اراضی انجام شده است.

وی با بیان اینکه عملیات آماده‌سازی زمین‌ها به صورت مرحله‌ای در حال انجام است، افزود: از سطح شخم و شیار شده تاکنون ۳ هزار هکتار آب‌تخت اولیه شده، حدود یک هزار هکتار خزانه‌گیری انجام شده و ۱۴۰ هکتار نیز بذرپاشی صورت گرفته است که این روند با توجه به شرایط آب و هوایی و برنامه کشت شالیکاران همچنان ادامه دارد.

صفری اوریمی در ادامه به نقش مکانیزاسیون در افزایش بهره‌وری تولید برنج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۲ بانک نشای برنج در شهرستان قائم‌شهر فعال هستند که نقش مهمی در تأمین نشای مورد نیاز شالیکاران و توسعه کشت مکانیزه دارند.

وی افزود: حدود ۶۵ درصد کشت برنج در شالیزارهای این شهرستان به صورت مکانیزه انجام می‌شود که این موضوع موجب تسریع در عملیات کاشت، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش راندمان کار می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش کشاورزان منطقه تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ شالیکار در شهرستان قائم‌شهر مشغول فعالیت هستند و تولید برنج یکی از مهم‌ترین منابع تأمین معیشت کشاورزان این منطقه به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان با تأکید بر تداوم خدمات فنی و حمایتی جهاد کشاورزی به شالیکاران گفت: کارشناسان این مدیریت در طول فصل زراعی با حضور در مزارع، توصیه‌های فنی لازم را برای بهبود مدیریت کشت، استفاده بهینه از نهاده‌ها و افزایش عملکرد در واحد سطح به کشاورزان ارائه می‌دهند.