«بهشت تبهکاران» اکران شد؛ ماجرای یک توطئه شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «بهشت تبهکاران» با مضمونی تاریخی (سال ۱۳۲۹) به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و تهیه‌کنندگی کنندگی فتح‌الله جعفری جوزانی و علی قائم‌مقامی، سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود.

همزمان با شروع اکران فیلم از پوستر آن نیز رونمایی شد که بهزاد خورشیدی پوستر آن را طراحی کرده است.

«بهشت تبهکاران» در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقه حضور داشت و کاندید ۷ سیمرغ بلورین شد.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان مسعود جعفری جوزانی، مدیر فیلم‌برداری امیر کریمی، فیلمنامه مسعود جعفری جوزانی، فرید مصطفوی، تدوین مهدی حسینی وند، موسیقی فردین خلعتبری، طراح صحنه و لباس اصغر نژادایمانی، طراح چهره پردازی مهین نویدی، صدابردار آرش برومند، صداگذاری محمود موسوی نژاد، عکس علی نیک رفتار، تهیه کنندگان فتح الله جعفری جوزانی و علی قائم‌مقامی.

بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

«بهشت تبهکاران» محصول بنیاد سینمایی فارابی و جوزان فیلم است و پخش آن را بهمن سبز برعهده دارد.