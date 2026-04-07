۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی با مجموع ظرفیت ۱۷.۸۸ مگاوات در یزد

یزد - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از بهره‌برداری چند نیروگاه خورشیدی جدید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد جلیلی پیش از ظهر سه‌شنبه با اشاره به توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر در استان یزد اظهار کرد: در راستای توسعه انرژی‌های پاک و افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی، چند نیروگاه جدید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری رسیده و به شبکه برق متصل شده‌اند.

وی افزود: نیروگاه خورشیدی هوران گستر فهرج با ظرفیت ۲ مگاوات، نیروگاه نجم ترابر بهاباد با ظرفیت ۳ مگاوات و نیروگاه کاشی سروین ابرکوه با ظرفیت ۳ مگاوات از جمله نیروگاه‌هایی هستند که وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: همچنین نیروگاه خورشیدی دهیاری‌های بهمن با ظرفیت ۸۸۰ کیلووات، نیروگاه مکسان دهشیر با ظرفیت ۳.۵ مگاوات، نیروگاه آذر نور یزد کهن با ظرفیت ۲.۵ مگاوات و نیروگاه جهان افروز کویر یزد با ظرفیت ۳ مگاوات نیز به شبکه برق متصل شده و در حال تولید برق پاک هستند.

جلیلی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان یزد گفت: با توجه به ظرفیت مناسب استان در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر افزایش پایداری شبکه برق، نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حفظ محیط زیست خواهد داشت.

