به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد جلیلی پیش از ظهر سهشنبه با اشاره به توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر در استان یزد اظهار کرد: در راستای توسعه انرژیهای پاک و افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی، چند نیروگاه جدید با سرمایهگذاری بخش خصوصی در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسیده و به شبکه برق متصل شدهاند.
وی افزود: نیروگاه خورشیدی هوران گستر فهرج با ظرفیت ۲ مگاوات، نیروگاه نجم ترابر بهاباد با ظرفیت ۳ مگاوات و نیروگاه کاشی سروین ابرکوه با ظرفیت ۳ مگاوات از جمله نیروگاههایی هستند که وارد مدار بهرهبرداری شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: همچنین نیروگاه خورشیدی دهیاریهای بهمن با ظرفیت ۸۸۰ کیلووات، نیروگاه مکسان دهشیر با ظرفیت ۳.۵ مگاوات، نیروگاه آذر نور یزد کهن با ظرفیت ۲.۵ مگاوات و نیروگاه جهان افروز کویر یزد با ظرفیت ۳ مگاوات نیز به شبکه برق متصل شده و در حال تولید برق پاک هستند.
جلیلی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان یزد گفت: با توجه به ظرفیت مناسب استان در بهرهگیری از انرژی خورشیدی، توسعه این نیروگاهها علاوه بر افزایش پایداری شبکه برق، نقش مهمی در کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفظ محیط زیست خواهد داشت.
