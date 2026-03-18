۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

رئیس مجلس خبرگان: انتقام خون شهیدان لاریجانی و سلیمانی را خواهیم گرفت

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: نیروهای مسلح جان‌ بر کف ایران اسلامی، انتقام خون مطهر شهدای والامقام ایران اسلامی را از آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی دبیر شجاع و اندیشمند شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی رئیس جهادگر سازمان بسیج مستضعفین، پاداش سال‌ها مجاهدت‌ این دو سرباز غیور و پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نصیبشان شد تا به خیل شهیدان راه مقاومت به ویژه قائد عظیم الشان و رهبر شهیدمان ملحق شوند.

در واقع این شهدای فداکار، مزد سال‌ها خدمتگزاری به مردم و نظام اسلامی در سنگرهای مختلف را با نوشیدن شهد شیرین شهادت، از محضر مبارک پروردگار متعال دریافت کردند هنیئا لکما.

مجلس خبرگان رهبری با عرض تبریک و تسلیت فقدان این دو مسئول شریف و خدوم به محضر رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای «مدظله العالی»، مردم شریف ایران اسلامی و خانواده این شهیدان مخلص، تأکید می‌کند که نیروهای مسلح جان‌برکف ایران اسلامی در ارتش سرافراز و سپاه پاسدارانِ قهرمان، انتقام خون مطهر این شهدای عزیز و سایر شهیدان والامقام ایران اسلامی را از آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی خواهند گرفت و با پشتوانه مدد الهی و حضور آگاهانه مردم بصیر ایران در خیابان، پرچم پر افتخار ظفر و پیروزی بر استکبار و صهیونیسم را جهان به اهتزاز در خواهد آورد بعون الله تعالی.

کد خبر 6778081
زهرا علیدادی

