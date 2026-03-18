آیت الله نوری همدانی:شهید لاریجانی مزدهمه خدماتش را از خدای متعال گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حضرت آیتالله نوری همدانی در پی شهادت دکتر علی لاریجانی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آیتالله آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی «دامت برکاته»
سلام علیکم
شهادت دانشمند محترم جناب آقای دکتر علی لاریجانی «رضواناللهتعالیعلیه» و فرزند عزیزش را به جنابعالی و همه منسوبان و ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض میکنم.
فقدان شخصیتی ممتاز همانند این شهید عزیز برای جامعه ما خسرانی عظیم است. او دیانت و سیاست، عقل و علم و عمل را در خود جمع کرده بود. متانت در گفتار و اعتدال در رفتار و تجربههای موفق فراوان در مناصب متعدد دوران جمهوری اسلامی از حضور در سپاه پاسداران تا وزارت ارشاد و ریاست صدا و سیما و سه دوره مدیریت مجلس شورای اسلامی تا دبیری شورای عالی امنیت ملی باعث شد تا بهعنوان یک سیاستمدار محبوب و صادق معرفی شود و هیچگاه در برابر حوادث سر تسلیم فرو نیاورد و در مقابل بیمهریها صبوری ورزید و همه جا عمل به وظیفه شرعی را ملاک کار خود میدانست.
اینجانب معتقدم که او مزد این همه خدمات را از خدای خویش دریافت کرد و به دست شقیترین افراد به شهادت نائل آمد و إنشاءالله راه او با قوت و قدرت توسط جوانان عزیز ادامه خواهد یافت.
ضمن ادای احترام به همه شهدای عزیز خصوصاً رهبر شهید انقلاب اسلامی توفیق حضرتعالی که خود از شخصیتهای برجسته و ارزشمند حوزه علمیه میباشید را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: شهید دکتر لاریجانی دیانت و سیاست، عقل و علم و عمل را در خود جمع کرده بود و مزد این همه خدمات را از خدای خویش دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حضرت آیتالله نوری همدانی در پی شهادت دکتر علی لاریجانی بدین شرح است:
