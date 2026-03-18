پیام تسلیت آیت الله فاضل لنکرانی در پی شهادت «علی لاریجانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

شهادت شخصیت بزرگ و فرهیخته نظام جمهوری اسلامی آقای دکتر علی لاریجانی قدس سره الشریف موجب تأسف عمیق گردید. از امتیازات این نظام مقدس تربیت چنین افرادی است که از جهات متعدد ممتاز و ویژه‌اند. ایشان تربیت شده امام راحل و شهید خامنه‌ای بزرگ است، ایشان پرورش یافته بیت مرجعیت شیعه و منتسب به بیت مکرم شهید مطهری است.

این شهید بزرگوار مورد اعتماد روحانیت انقلابی و قاطبه مراجع عظام تقلید بود و نسبت به مسائل اعتقادی و دینی و خصوصاً حکومت اسلامی و حاکمیت دین و مسأله ولایت فقیه و تبعیت واقعی از آن بسیار محکم و دقیق بود. ایشان مسئولیت‌های کلیدی و حساس نظام را به خوبی و با درایت مدیریت می‌نمود. این شهادت اجر دوران طولانی خدمت و مجاهدت او بود، اگر چه خسارتی سنگین برای ایران و نظام جمهوری اسلامی است. این ضایعه را که به همراه شهادت فرزند گرامی ایشان و برخی از معاونین و محافظین واقع شده، به محضر ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مراجع عظام تقلید و همه مسئولین کشور، خصوصاً رهبری معزّز و نیز خانواده مکرم و اخوان گرام، بالأخص صدیق بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ صادق لاریجانی دامت برکاته تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

امیدوارم خداوند متعال هر چه زودتر انتقام این شهید و سایر شهدای انقلاب را از دشمن خونخوار و سفاک بگیرد. إن الله عزیز ذو انتقام