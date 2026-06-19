انتشار ویژه نامه اینترنتی رهبر شهید به همت مرکز نور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حامد مقیسه، مدیرارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور)، در آستانه تشییع پیکر قائد شهید و امام شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(قدس سره) امروز پنجشنبه ۲۸ خردادماه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تدوین و تولید ویژه نامه رهبر شهید اظهار کرد: این کرسی سابقه جلوس کسی را دارا بود که پس از ۶۰ سال مجاهدت بی‌وقفه، به گوهری تابناک و چهره‌ای ممتاز در تاریخ بدل شد. شهادت ایشان در ماه مبارک رمضان، تجلی آرزوی دیرینه‌ی ایشان و تأسی به مولای متقیان امام علی (ع) بود.

مدیر ارتباطات مرکز نور با استناد به آیات سوره مبارکه محمد (ص) افزود: برخی نگران آینده بودند، اما قرآن کریم تضمین کرده است که مجاهدت‌های شهیدان راه خدا، هرگز ضایع نخواهد شد. جمهوری اسلامی و حرکت تمدنی به سوی حکومت اسلامی، محصول مجاهدت‌های امام شهید بود و اکنون خلف صالح ایشان عهده‌دار پیشبرد این اهداف و سرپرستی امت اسلام را دارند.

حجت‌الاسلام مقیسه با اشاره به نقشه‌های ناکام دشمن برای ایجاد آشوب خیابانی تصریح کرد: دشمن پس از شکست‌های پیاپی، خیال می‌کرد با حملات جنایتکارانه و ترور رهبر انقلاب، بستر آشوب را فراهم می‌کند؛ اما حضور خیره‌کننده و حماسی مردم در مساجد و خیابان‌ها، تمام معادلات دشمن را برهم زد. مردم ایران ثابت کردند که «مقاومت» را به عنوان بزرگ‌ترین میراث امام شهید، تا عمق جان درک کرده‌اند.

مدیر ارتباطات مرکز نور از راه‌اندازی «ویژه‌نامه امام شهید» در مرکز نور خبر داد و افزود: هدف از تولید این ویژه‌نامه، گردآوری مجموعه‌ای از پیام‌های تسلیت مراجع عظام تقلید، متون ادبی، اشعار آئینی، تحلیل‌های راهبردی درباره «نبرد سرنوشت» و مستندات تصویری شخصیت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) عنوان کرد تا چراغی باشد برای آیندگان و راهنمایی برای پژوهشگران که در مسیر تبیین این حرکت تمدنی گام برمی‌دارند.

وی به بخش های مختلف این ویژه نامه اشاره کرد و گفت: در این ویژه نامه خواندنی بیش از ۳۰ مطلب در قالب ۹ بخش در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است که از جمله می توان به؛ «شوق شهادت»، «فوز شهادت»، «بعثت امت»، «انتقام سخت»، «شبهات و آسیب ها»، «مویه های قلم»، «نگارخانه»، «لینک های مرتبط» و «مرثیه خوانی» اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه مقالات تحلیلی در خصوص «فتح خون»، «راهبرد اتحاد» و تحلیل‌های مربوط به «انتقام سخت»، به نشانی ذیل مراجعه کنند؛https://hawzah.net/fa/Occation/View/۷۱۲۳۳