جدیدترین حملات به اراضی اشغالی؛ خشم شدید از وعده های توخالی تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آری تی، منابع صهیونیستی از فعال شدن گسترده آژیر خطر در دهها شهرک صهیونیستنشین در شمال و مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند.
این رسانه همچنین افزود: سامانههای هشدار در شهرکصهیونیستنشین «معالوت ترشیحا» به صدا در آمده است.
بر اساس این گزارش، در پی حمله موشکی ایران یک مخزن سوخت در شهرک صهیونیستنشین «میشمار هشفعا»، واقع در مرکز اراضی اشغالی شب گذشته هدف موشکی ایران قرار گرفته و همچنان در حال سوختن است.
همزمان شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در مرکز فلسطین اشغالی بعد از شلیک موشک از ایران خبر داد.
همچنین رسانههای رژیم صهیونیستی در سایه سانسور شدید شمار تلفات و خسارات وارده به سرزمینهای اشغالی، به زخمی شدن چند شهرکنشین صهیونیست در حمله موشکی ایران اذعان کردند.
منابع میدانی در سرزمینهای اشغالی تصریح کردهاند که در برخی مناطق تنها با اصابت یک موشک شمار زیادی کشته و زخمی شدهاند و حجم تخریب بسیار فراتر از آن چیزی است که رسانههای عبری گزارش میکنند.
در همین حال، مقامات محلی در شمال سرزمینهای اشغالی با ارسال اخطارهای جدی به کابینه، خواستار دریافت ابزارهای لازم برای حمایت از ساکنان مناطق مرزی شدهاند.
رؤسای شوراهای محلی در شمال هشدار دادهاند که در صورت عدم دریافت کمک، به زودی مجبور به تخلیه ساکنان خواهند شد.
رئیس شورای محلی شهرک شلومی نیز اعلام کرد که حدود سه تا ده هزار نفر از سکنه این منطقه نیاز به تخلیه فوری دارند و ۵۰۰ خانواده نیز فاقد سرپناه امن هستند.
رئیس شورای منطقهای ماتِه آشِر نیز با ابراز خشم شدید از وضعیت امنیتی، از وعدههای توخالی کابینه در خصوص تأمین امنیت انتقاد کرد و گفت: به ما وعده امنیت دادند، اما موشک دریافت کردیم.
وی با اشاره به وضعیت جنونوار حاکم بر رژیم صهیونیستی، از آژیرهای خطر مداوم، کمبود استحکامات و فلج شدن اقتصاد به دلیل حملات خبر داد.
