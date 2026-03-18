به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که موج جدید حمله موشکی ایران مناطق مرکزی در فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. آژیرها در مناطق مرکزی فلسطین اشغالی فعال شده است. این موشکها موجب چندین انفجار در تلآویو شده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که موشک های ایران به منطقه رمتگن در قلب شهر تلآویو اصابت کرده است.
کانال ۱۱ اسرائیل اعلام کرده است دستکم در چهار منطقه از تلآویو انفجارهایی رخ داده است.
اورژانس رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است گزارشهای متعددی از اصابت موشک به اهدافی در مناطق مختلفی در تلآویو دریافت کرده است.
با وجود سانسورهای گسترده، تصاویری از انفجارهای تلآویو در شبکههای اجتماعی عبریزبان منتشر شده است.
