 پرداخت بیش از ۴.۱ همت اعتبار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر چهارشنبه در جریان بازدید استاندار خراسان جنوبی از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: خزانه استان اعتبارات هزینه ای مربوط به ۲۱ دستگاه اجرایی را پرداخت می‌کند و همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی در سطح استان، از جمله شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: تاکنون از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴، در بخش اعتبارات هزینه‌ای حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و حقوق و عیدی تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز به طور کامل پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع، از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بیش از چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، معادل ۴.۱ همت، به دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه تخصیص بدون نقدینگی در استان وجود ندارد؛ به این معنا که هر میزان اعتباری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص داده شده، نقدینگی آن نیز تأمین و پرداخت شده است.

ذاکریان همچنین به وضعیت درآمدهای عمومی استان اشاره کرد و گفت: وصول درآمدهای عمومی نیز طبق برنامه در حال انجام است و روند تأمین منابع برای پرداخت اعتبارات ادامه دارد.