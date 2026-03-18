  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

 پرداخت بیش از ۴.۱ همت اعتبار در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، از پرداخت بیش از چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر چهارشنبه در جریان بازدید استاندار خراسان جنوبی از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: خزانه استان اعتبارات هزینه ای مربوط به ۲۱ دستگاه اجرایی را پرداخت می‌کند و همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی در سطح استان، از جمله شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: تاکنون از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴، در بخش اعتبارات هزینه‌ای حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و حقوق و عیدی تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز به طور کامل پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع، از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بیش از چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، معادل ۴.۱ همت، به دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه تخصیص بدون نقدینگی در استان وجود ندارد؛ به این معنا که هر میزان اعتباری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص داده شده، نقدینگی آن نیز تأمین و پرداخت شده است.

ذاکریان همچنین به وضعیت درآمدهای عمومی استان اشاره کرد و گفت: وصول درآمدهای عمومی نیز طبق برنامه در حال انجام است و روند تأمین منابع برای پرداخت اعتبارات ادامه دارد.

کد خبر 6778177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها