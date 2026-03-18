وداع با پیکر شهید حداد در دامغان

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید امیر حداد در دامغان خبر داد و ابراز کرد: این مراسم معنوی چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می شود.
وی مکان این مراسم را مصلای امام خمینی(ره) دامغان اعلام کرد و افزود: مردم تشییع این شهید گرانقدر نیز روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه سال جاری با حضور مردم شهید پرور دامغان برگزار می شود.
فرماندار دامغان گفت: مراسم تشییع این شهید ساعت ۹:۳۰ فردا صبح از آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) دامغان به سوی گلزار شهدای فردوس رضا برگزار خواهد شد.
نوچه ناسار ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور در این مراسم افزود: فردا پنجشنبه همچنین مراسم بزرگداشتی نیز برای این شهید گرانقدر در مسجد جامع دامغان برگزار خواهد شد.
