۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

وداع با پیکر شهید حداد در دامغان

دامغان- فرماندار دامغان از برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید «امیر حداد» در این شهرستان خبر داد.

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید امیر حداد در دامغان خبر داد و ابراز کرد: این مراسم معنوی چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می شود.

وی مکان این مراسم را مصلای امام خمینی(ره) دامغان اعلام کرد و افزود: مردم تشییع این شهید گرانقدر نیز روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه سال جاری با حضور مردم شهید پرور دامغان برگزار می شود.

فرماندار دامغان گفت: مراسم تشییع این شهید ساعت ۹:۳۰ فردا صبح از آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) دامغان به سوی گلزار شهدای فردوس رضا برگزار خواهد شد.

نوچه ناسار ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور در این مراسم افزود: فردا پنجشنبه همچنین مراسم بزرگداشتی نیز برای این شهید گرانقدر در مسجد جامع دامغان برگزار خواهد شد.

