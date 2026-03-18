تصویب ۳۱۷ طرح اقتصادی در گلستان؛ جهش تولیدبا ایجاد اشتغال برای ۷۱۴ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در تشریح جلسات برگزار شده در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، طرحهای مختلفی در حوزههای احداث و توسعه واحدهای گلخانهای، دامداری، باغبانی، توسعه فعالیتهای گردشگری و صنعت و معدن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
وی با اشاره به هدف اصلی این جلسات افزود: خوشبختانه در این مدت ۳۱۷ دستور کار با هدف ارتقا اقتصاد و افزایش اشتغال در استان تصویب شده است. اجرای این پروژهها مستقیماً زمینهساز اشتغال برای ۷۱۴ نفر از هماستانیها خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با بیان ارزش ریالی این پروژهها گفت: طرحهای مذکور با اعتباری بالغ بر ۵۷۴ همت، پیش از طرح در کارگروه امور زیربنایی استان، مسیر کارشناسی دقیقی را طی میکنند. این طرحها ابتدا در کمیتههای تخصصی کارگروه که متشکل از دستگاههای عضو است، در اداره کل راه و شهرسازی بررسی میشوند تا از صحت و کارایی آنها اطمینان حاصل شود.
حسینی در ادامه به فرآیند بررسی و تصویب طرحها اشاره کرد و گفت: چنانچه طرحی در کمیته تخصصی کارگروه با مخالفت روبرو شود، مجدداً در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست استان مطرح میشود تا نظرات کارشناسی دقیقتر برای تأیید یا رد آن توسط اعضای کارگروه اتخاذ شود.
رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی گلستان گفت: با تصویب این طرحها، بسترهای لازم برای تحقق شعار سال فراهم شده است. این اقدامات با رویکرد جهش تولید و با مشارکت مردم، زمینهساز اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی پایدار در استان خواهد بود.
