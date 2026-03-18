دیدار فرمانده انتظامی لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر»، فرمانده انتظامی استان لرستان روز چهارشنبه به همراه جمعی از فرماندهان، رؤسای پلیس‌های تخصصی و مسئولان انتظامی استان با حضور در منزل خانواده معظم شهدای والامقام «جهانگیر طولابی»، «یاسین چراغی»، «کسری رحمتی» و «حسین قبادی الوار» از شهدای سرافراز انتظامی استان در شهرستان خرم‌آباد دیدار و از آنان دلجویی کرد.

در این دیدارها، سردار هاشمی‌فر ضمن تجلیل از مقام والای شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره آنان، صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا را ستود و آنان را صاحبان حقیقی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

فرمانده انتظامی استان لرستان در حاشیه این دیدارها اظهار داشت: ما به عنوان خدمتگزارن مردم ، راه امام راحل (ره) و امام شهیدمان و شهدای والامقام‌مان با صلابت، ایمان و قوت ادامه خواهیم داد و عهد می‌بندیم که در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب، لحظه‌ای درنگ نکنیم.