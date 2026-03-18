۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

دیدار فرمانده انتظامی لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان با خانواده معظم شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر»، فرمانده انتظامی استان لرستان روز چهارشنبه به همراه جمعی از فرماندهان، رؤسای پلیس‌های تخصصی و مسئولان انتظامی استان با حضور در منزل خانواده معظم شهدای والامقام «جهانگیر طولابی»، «یاسین چراغی»، «کسری رحمتی» و «حسین قبادی الوار» از شهدای سرافراز انتظامی استان در شهرستان خرم‌آباد دیدار و از آنان دلجویی کرد.

در این دیدارها، سردار هاشمی‌فر ضمن تجلیل از مقام والای شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره آنان، صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا را ستود و آنان را صاحبان حقیقی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

فرمانده انتظامی استان لرستان در حاشیه این دیدارها اظهار داشت: ما به عنوان خدمتگزارن مردم ، راه امام راحل (ره) و امام شهیدمان و شهدای والامقام‌مان با صلابت، ایمان و قوت ادامه خواهیم داد و عهد می‌بندیم که در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب، لحظه‌ای درنگ نکنیم.

