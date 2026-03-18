بازدید میدانی دادستان مرکز لرستان از دادسراهای الیگودرز و ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان به همراه معاون خود با حضور در دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌های الیگودرز و ازنا، روند ارائه خدمات قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان و معاون وی ، از دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌های الیگودرز و ازنا بازدید کردند.

در این بازدیدها، دادستان مرکز استان ضمن بررسی عملکرد بخش‌های مختلف دادسرا و گفت‌وگو با مراجعان و کارکنان قضایی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل مجموعه‌های قضایی استان در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

وی گفت: دشمنان ملت ایران در جنگ ترکیبی آمریکایی‌-صهیونیستی، تلاش دارند با فشار رسانه‌ای و اقتصادی، امید مردم را هدف قرار دهند؛ اما دستگاه قضایی با تلاش شبانه‌روزی در دفاع از حقوق عامه و صیانت از امنیت اجتماعی، اجازه نخواهد داد خللی در خدمت‌رسانی ایجاد شود.

حسنوند افزود: در روزهای پایانی سال، وظیفه همه ماست که همچون سایر روزهای سال در کنار مردم باشیم و تا آخرین ساعت کاری با قدرت، قانون‌مداری و اخلاق اسلامی، مأموریت خود را انجام دهیم.

در جریان این بازدیدها، مسائل مربوط به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای رضایت‌مندی مردم در دستور کار قرار گرفت.

همچنین، حسنوند بر تقویت ارتباط مردمی و صیانت از حقوق شهروندی تأکید کرد و از کارکنان خواست در خط مقدم عدالت، روحیه جهادی را حفظ کنند.

در پایان این سفر کاری، دادستان مرکز استان از تلاش‌های مستمر کارکنان قضایی الیگودرز و ازنا قدردانی و بر استمرار رویکرد مردمی دستگاه قضا در سال پیشِ‌رو تأکید کرد.