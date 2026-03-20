استاندار کرمان: سال جدید نوروز همدلی، وحدت و انسجام ملی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه جمعه در پیامی، نوروز سال ۱۴۰۵ را به مردم شریف بزرگ‌ترین پهنه جغرافیایی ایران تبریک گفت.

متن پیام نوروزی استاندار کرمان به شرح زیر است:

به‌نام خدا

به روح بلند امام راحل و رهبر شهید انقلاب و همه شهدای وطن که جان بر سر عزت و استقلال این مرزوبوم نهادند، درود می‌فرستم.

آیین کهن نوروز، پیام‌آور تحول و نوزایی، فراتر از یک جشن از راه رسیده است تا به یاد آورد این مرز و بوم همواره در برابر تندباد حادثه‌ها استوار مانده و بارها از خاکستر دشواری‌ها از نو برخاسته است.

هیچ آیینی به‌ اندازه نوروز در پیوند دادن دل‌های ایرانیان نقش نداشته است. نوروز ۱۴۰۵، نوروز همدلی، وحدت و انسجام ملی ایرانیان در دفاع از کیان میهن است.

مردم آگاه کرمان با حضور پرشور و با بصیرت خود در تمامی بزنگاه‌های مهم سال گذشته، نشان دادند که پای وطن و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

ما برای تحقق "کرمان برفراز" و ساختن آینده‌ای روشن و در شأن مردم عزیز کرمان عهد بسته‌ایم و بر سر عهدمان به پایمردی ایستاده‌ایم.

در سالی که گذشت، همدلی و همراهی همه ارکان دولت در استان و نیروهای موثر حاکمیت سبب شد که گام‌های موثری در مسیر توسعه استان برداشته شود.

رشد سرمایه‌گذاری داخلی در استان و کسب رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، کاهش نرخ بیکاری، پیشرو بودن در نهضت مدرسه‌سازی، رتبه برتر کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، رشد اقتصاد دانش‌بنیان، تصویب بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان، تصویب راه‌اندازی مراکز لجستیک کرمان و سیرجان و فعال‌سازی پروژه منطقه ویژه جازموریان، توسعه صنایع کوچک و متوسط، میزبانی رویدادهای مهم فرهنگی و هنری و افتتاح و کلنگ‌زنی ده‌ها پروژه بزرگ اقتصادی، صنعتی، معدنی و کشاورزی تنها بخشی از اقدامات مهم استان در سال ۱۴۰۴ بود.

سال ۱۴۰۵، سال شکوفایی اقتصادی در اجرای پروژه‌های بزرگی است که سال گذشته آغاز شدند و ان‌شاالله با حضور ریاست محترم جمهوری به بهره‌برداری خواهد رسید.

استان کرمان یکی از استان‌های پیشرو و موفق در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» بود.

کرمان، سال آینده برنامه‌های بزرگ و مهمی را در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیش‌روی دارد.

از همه افرادی که در سال گذشته دغدغه توسعه استان عزیزمان کرمان را داشتند و با همت، تلاش و عشق به توسعه استان کهن کرمان کمک کردند، صمیمانه سپاسگزارم و امید دارم سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی در تاریخ توسعه این دیار باشد.

امیدوارم، ایران سربلند و سرافراز در حوادث هم مقاومت و شایستگی خود را به منصه ظهور برساند و در مقابل دشمنان قسم خورده به پیروزی دست یابد و بتوانیم در کنار هم بهترین روزها را برای ساختن کرمان عزیز و شادی دل‌های مردمان این دیار کار و تلاش کنیم و سربلندی کرمان عزیز را در ایران سرفراز شاهد باشیم.

شاد و سربلند و پیروز باشید.