به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرح بخش، در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش کرمان با بیان اینکه آموزش دانش آموزان در این استان از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه به صورت مجازی پیگیری می شود از ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به دانش آموزان در شرایط جنگی با خط ملی ۱۵۷۰ خبر داد.

وی در این جلسه با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از هم وطنان عزیزمان، بویژه دانش آموزان عزیز و معلمان فرهیخته کشور به دست نیروهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بیان کرد: متأسفانه خانواده بزرگ آموزش و پرورش در آغازین روزهای جنگ، در پی حملات وحشیانه دشمن جمعی از اعضای خانواده خودش را از دست داد و قریب ۲۰ معلم و ۱۶۵ دانش آموز عزیزش را تقدیم انقلاب کرد.

وی با تاکید بر حضور موثر فرهنگیان و دانش آموزان در میادین، مساجد و ویژه برنامه های شهادت مقام معظم رهبری گفت: حضور مردم در صحنه زمینه ساز پیروزی در جنگ نابرابر است.

فرح بخش، بر تهیه و تدوین برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در قالب سرود، دلنوشته و تئاتر خیابانی توسط دانش آموزان برای اجرا در مراسمات مختلف در شرایط فعلی تاکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه فعالیت های آموزشی و پرورشی در هر شرایطی تعطیل شدنی نیست افزود: آموزش دانش آموزان از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه به صورت مجازی پیگیری می شود.

محمد رضا فرح بخش، با بیان اینکه شماره ۱۵۷۰، پل ارتباطی دانش آموزان و اولیا آنها با مشاوران و متخصصانی که برای حمایت روانی از دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان در تمام لحظات سخت آماده‌اند می باشد گفت: اگر دانش آموزان دچار اضطراب ناشی از اخبار جنگ شده اند یا اولیا در مدیریت این شرایط دشوار نیاز به راهنمایی دارند با شماره ۱۵۷۹ تماس بگیرند.

وی افزود: خط ملی نماد ۱۵۷۰ در تمام روزهای هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب فعال است و مانند یک همراه مطمئن، پاسخگوی سوالات اولیا و دانش آموزان است.

فرح بخش، بر آماده سازی مدارس برای اسکان میهمانان نوروزی در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: تمامی وظایف سازمانی آموزش و پرورش در شرایط فعلی با جدیت در حال پیگیری است.