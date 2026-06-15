به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از اجرای طرح جامع عملیاتی مقابله با سرقت در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: محوریت این طرح کشف علمی جرم و پیشگیری از وقوع سرقت است.

وی از به کار گیری اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی سارقان خبر داد و اضافه کرد: با تلاش پلیس چهار سارق سابقه دار در بیارجمند و بسطام به دام افتادند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه متهمان به انجام ۲۲ فقره سرقت اقرار داشتند، ادامه داد: انواع سرقت احشام، باغات، منازل و محتویات خودرو در کارنامه این متهمان بود.

شائینی بر خورد با سارقان را در زمره ماموریت های اولویت دار پلیس خواند و اضافه کرد: پرونده این متهمان تشکیل و به مراجع قضایی شاهرود ارجاع داده شده است.

وی افزود: از این سارقان تعدادی اموال مسروقه نیز کشف شدند که به دست مال‌باختگان خواهد رسید.