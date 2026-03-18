۳۵۰ تبعه ایرانی مقیم امارات متحده عربی از مرز دوغارون وارد ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی اظهار کرد: ۳۵۰ تبعه ایرانی از مسیر هوایی کشور امارات متحده عربی به مقصد شهر هرات افغانستان پرواز کردند

فرماندار تایباد اظهار کرد: اتباع ایرانی مقیم کشور امارات متحده عربی بعد از انجام مراحل قانونی خود از طریق افغانستان وارد مرز دوغارون شده و سپس به مقصد مشهد حرکت کردند.

وی ادامه داد: تعداد هشت دستگاه اتوبوس برای جابه جایی این تعداد مسافر ایرانی و سه دستگاه اتوبوس برای حمل بار آنها در مرز دوغارون از سوی انجمن صنفی حمل و نقل تایباد تامین شده بود.

جمشیدی گفت: هماهنگی ورود این تعداد ایرانی از کشور امارت متحده عربی به ایران از سوی استانداری خراسان رضوی، سرکنسولگری ایران در هرات، نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان رضوی و اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استان و دستگاههای متولی در شهرستان تایباد انجام شده است.

به گفته فرماندار تایباد، پیش بینی ارائه خدمات لازم از سوی دستگاههای متولی کشوری، استانی و شهرستانی برای ورود احتمالی شمار دیگری از اتباع ایرانی از امارات متحده عربی در معبر دوغارون انجام شده است.