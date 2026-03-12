دستگیری لیدر اغتشاشات اخیر در مرز دوغارون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد محمد محمودی اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کشور و افزایش سطح مراقبت‌های مرزی، مأموران هنگ مرزی طی عملیات دقیق اطلاعاتی و با رصد کامل تردد مسافران در پایانه مرزی دوغارون، به فردی با هویت مشخص مشکوک شدند.

فرمانده هنگ مرزی تایباد افزود: پس از بررسی‌های میدانی، چهره‌زنی دقیق، و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، مشخص شد این فرد از لیدرهای اصلی اغتشاشات مورخ هجدهم دی‌ماه سال جاری است که قصد خروج از مرز را دارد. مأموران مرزبانی با هوشیاری کامل، متهم را قبل از عبور از گیت خروج از کشور دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: پس از انجام بازجویی‌های اولیه، قرائن و اسناد موجود مبنی بر نقش فعال وی در تحریک و سازمان‌دهی تجمعات غیرقانونی به‌دست آمد؛ بنابراین با هماهنگی مراجع قضایی، نامبرده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

محمودی با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت پایدار مرزها گفت: از عموم مرزنشینان و هم‌وطنان عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده موارد مشکوک، افراد متخلف، قاچاقچیان و اغتشاشگران را به نیروهای مرزبانی معرفی نمایند تا در تقویت امنیت ملی و آرامش جامعه سهیم باشند.